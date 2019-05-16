公屋及居屋第二市場5月成交減　樓價續破頂

據房委會資料，5月份公屋及居屋未補價第二市場錄得33宗成交，按月少約25%，但多個屋苑再錄破紀錄成交。小西灣居屋富欣花園高層單位，實用面積592方呎，售價602萬港元，呎價10,169元，料同區居二呎價首破萬元。



另外，筲箕灣單幢居屋東盛苑，樓價兩個月兩度創新高，該盤中層實用面積559方呎單位，本月售598萬元，呎價10,698元，屬雙破頂成交。



新界方面，馬鞍山居屋錦豐苑高層單位，實用面積428方呎，成交價530萬元，呎價12,383元，呎價亦屬屋苑新指標。



此外，4月份同類市場合共錄約288宗成交，按月減少36.6%。



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