【多圖】意堤千三呎兩房示範單位　﻿外望海景夠寫意

發展商陸續轉用價單形式推盤。香港興業國際(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，旗下愉景灣意堤，之前招標售出45伙，套現逾5.65億港元，平均呎價16,055元，最高呎價2萬元，最貴售價逾2,620萬元。



因應地產建設商會指引，周四(16日)發出首張價單共57伙，全部面積低於1,076方呎，開放式至三房，折實平均呎價16,028元，入場費520萬元起，已輕微調升價錢。其中海景戶最低呎價為6座2樓C室，折實呎價13,389元起。非海景戶呎價由13,082元起。該批單位於5月21日公開發售，同日推出20伙標售，全部超過1,076方呎，包括天池特色戶，料挑戰項目新高價。



發展商亦安排傳媒參觀8座16樓B室連裝修示範單位，實用面積1,379方呎，已改裝成兩房連套房間隔，大廳面積約330方呎，最特別是無論廳、房均享有無敵海景。該示範戶周四隨即開放予公眾參觀。



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