太古：沒有回購計劃　將逐步提升派息比率

太古(00019)周四(16日)舉行股東周年大會，有股東問及集團現有約100億元現金流，會否考慮進行股份回購，而減少太古A及太古B的股價差距。



該集團主席施銘倫回應，現時的確不容易尋找優質的投資項目，但會繼續努力物色好的投資，而集團未有股份回購計劃，會派發股息以回饋股東，日後派息比率至少五成。另外，集團亦無計劃改變現時太古A及太古B的現狀，強調將繼續努力推動業績，及作可持續發展，相信清晰的發展方向可收窄股價差距。



他又指，中美貿易戰對集團影響不大，由於集團業務主要集中在中國及本地，並不受關稅所影響。惟坦言，旗下國泰航空(00293)的跨太平洋貨運業務受影響，強調貨運業務並非只有美國一個目的地，而現時國泰的航空貨運業務處於較疲弱階段，但已較數年前有較強的恢復。他認為，目前對航運前景審慎。



有股東問及人口老化問題會否影響集團業務。施銘倫稱，集團在中國的投資不是靠零售帶動，而是在一線城市作投資，日後仍會在城市黃金地段作投資。



他承認中國有人口老化的問題，但與此同時，中國中產階級增加，帶動消費開支，料中國未來的購買力核心增長仍大，而集團亦有留意人口老化為集團所帶來的商機。



有股東問及集團會否收購現時鰂魚涌工地附近的舊樓，因她居住在該位置。施銘倫對工地對她造成影響感到抱歉，但現時難以討論集團有否收購該區的計劃。



至表決時刻，有股東表示，不明白為何議案中需要為股份回購行使權作表決，因施銘倫在問答環節時已表明不會回購股份。



管理層解釋，行使權只是以防萬一，若集團股價因股市大幅波動而非常低，可進行股份回購。而發行新股，則是在集團需要資金而未能集資才行使，主要是以備不時之需。

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