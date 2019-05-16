樓價UPDATES：東港城兩房戶無樓睇720萬沽

二手盤快速被消耗，市場選擇不多，將軍澳東港城一個兩房單位，無樓睇下仍售720萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣形薈1B座高層C室，實用面積約為489方呎，兩房設計，以月租21,000元租出，實用呎租約42.9元。



●小西灣藍灣半島1座高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，望山及海景，獲租客以20,000元租入，實用呎租約44元。



●鰂魚涌太古城夏宮閣中層F室，兩房間隔，實用面積約580方呎，以約26,000元放租約1個月後，議價後輕微減2,000元，外區夫婦以月租24,000元租入，實用呎租約41.4元。



●上環慧源閣中層A室，實用面積約為600方呎，三房間隔，以1,350萬元沽出，實用呎價約22,500元。



●薄扶林貝沙灣6期5座低層C室，三房一套連工人套房間隔，日前以3,350萬元連車位易手，實用面積1,029方呎計，折合呎價約32,556元。



●鴨脷洲海怡半島5月錄得8宗成交，平均實用呎價17,846元，剛錄得18座高層G室，實用面積888方呎，三房一套連多用途房，放盤約3個月，叫價1,890萬元，最終願減60萬元以1,830萬元易手，實用呎價20,608元。



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九龍區



●將軍澳東港城5座高層C室，望內園景，兩房間隔，實用面積約466方呎，以750萬元放盤一個月，議價後減價30萬元，無樓睇情況下，獲區內客以約720萬元購入，實用呎價約15,451元。



●將軍澳清水灣半島5座低層H室，實用面積約608方呎，三房間隔，以780萬元獲買家承接，實用呎價約12,829元，屋苑本月暫錄得2宗成交，平均實用呎價12,755元。



●九龍塘帝景峰帝景軒7座低層A室，實用面積969方呎，三房一套間隔，另設工人套房，連同車位以1,980萬元沽出，實用呎價20,433元。



●九龍站擎天半島1座極高層D室，實用面積1,403方呎，四房雙套間隔，望全海景，以每月85,000元租出，實用呎租60.6元。



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新界區



●粉嶺綠悠軒5月暫錄約3宗成交，新近錄得5座中層C室，實用面積612方呎，三房連套房間隔，以750萬元易手，實用呎價12,255元。



●沙田帝堡城2座中層H室，實用面積547方呎，兩房間隔，以820萬元易手，實用呎價14,991元。



●沙田碧濤花園3期雅芝閣低層E室，三房一套間隔，議價後以1,000萬元易手，實用面積743方呎計，折合呎價13,459元。



●馬鞍山錦豐苑A座高層9室，實用面積約637方呎，三房間隔，享海景，去年底開始放售，未補價第二市場原先叫價700萬元，經議價後減價45萬元或約6.4%，最終以655萬元易手，實用呎價約10,283元。



●馬鞍山迎濤灣2座高層E室，實用面積487方呎，兩房間隔，議價後以756萬元易手，實用呎價15,524元。



●天水圍嘉湖山莊本月錄約13宗成交，日前美湖居7座中層D室，實用面積540方呎，三房間隔，連租約無樓睇，以608萬元沽出，實用呎價11,259元。



●元朗區本月錄約88宗二手成交，其中翹翠峰6座中層E室，實用面積822方呎，三房一套連工人套房間隔，於零議價情況下以900萬元沽出，實用呎價10,949元，新買家為換樓客。



●屯門市廣場1座中層A室，實用面積423方呎，兩房間隔，外區換樓客參觀單位一睇即中，見細價盤已買少見少，即以600萬元購入，實用呎價14,184元。



●荃灣環宇海灣1座低層F室成交，四房一套連儲物房間隔，享海景，獲區內換樓客以1,395萬元承接，實用面積914方呎，折合呎價15,263元，原業主於2014年以977.6萬元一手買入，帳面獲利417.4萬元，升值43%。



●荃灣麗城花園3期5座高層C室，實用面積742方呎，三房一套連儲物房間隔，享部分海景，成交價948萬元，實用呎價12,776元，新買家為區內換樓客。



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