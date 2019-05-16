【即市分析】航空股持續低飛有因

東方產經專欄作者帥哥：中美貿易戰前景未明，雖然市傳美國打算延遲6個月，以決定是否實施汽車進口關稅，令市場對環球貿易爭拗進一步升級的憂慮降溫，但投資者又應如何自處？



事實上，外圍情況真係估唔到，不過中美貿易戰持續，令資金對內地實體經濟出現信心危機卻是肯定的，尤其是中央雖然有機會推出一系列措施，如放水及降準等以支撐經濟，惟羊毛出自羊身上，相關舉動只是將引爆時間延後，並非完全解決問題，故近期見人民幣匯率反覆回軟，離岸人民幣(CNH)今早(周四)回落至6.9109，走勢持續轉弱並非無的放矢。



此外，澳紐元近期受年尾隨時要減息等因素影響而乏力，相對美匯在97.5元水平企穩，在人民幣偏軟而美元強勢下，有部分板塊就一定唔好掂住，好似中資航空股就係最好例子，事關人仔轉弱不利相關企業收入外，美元轉強同樣增加購置飛機成本，加上國價油價近期企穩60美元樓上，主要營運成本亦未見大降機會，行業前景不言而喻。



走勢上，中國國航(00753)、東方航空(00670)及南方航空(01055)股價皆自4月初見頂回落，短期未有反彈迹象，加上行業景氣一般，似乎股價短中線都係「繼續低飛」居多！

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