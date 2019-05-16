投資者蔡志忠：料下半年整體樓價橫行

經濟前景未明朗，投資者看淡樓市。資深投資者蔡志忠表示，現時香港經濟增長放緩，樓價及租金水平過高，加上目前國際形勢複雜，若中美貿易談判破裂將令樓市冷卻，估計今年下半年整體樓價走勢橫行，上下波幅約5%。



至於明年樓價，他看得更淡。認為屆時樓價將會由新盤主導，但由於受累空置稅措施，預計發展商定價會克制，中小型新樓會以貼二手價或低於二手價開盤。



他又表示，公私營房屋比例調整後，令資助房屋數量增加，對中小型私樓構成衝擊，預計樓價走勢下行，料明年上半年交投轉弱，期間樓價回落約3%至5%，不過明年下半年或會追回跌幅。



他又認為，現時市場大部利好因素已經呈現，不過利淡因素卻未完全浮現，認為有意置業的用家不必急於入市，可於今年第4季或明年上半年才行動。若遇上「筍盤」或個別定價較低的新盤，依然可趁機吸納。



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