中銀香港︰料今年貸款額增長率與去年相若

中銀香港(02388)周四(5月16日)舉行股東大會，該行副董事長兼總裁高迎欣會上表示，中美貿易戰不利全球貿易前景，雖對該行的業務及客戶造成負面影響，但程度不大。



他指，香港市場首季的貸款增長雖然轉弱，但整體仍有增長，中銀香港季內的增長更較市場表現優勝。他預計今年貸款額增長率與去年相若。



市場對美國今年減息預期上升，該行財務總監隋洋指，美國利率走勢的不確定性高，會密切觀察。雖然近日香港銀行同業拆息持續下行，不過她認為港美利差可望再次收窄，又指銀行體系結餘收縮下，本地拆息將更趨波動。不過她相信，該行今年的淨息差維持穩定。



至於虛擬銀行業務，該行營運總監鍾向群表示正在積極籌備，包括人員招聘、產品及市場研發等，料能於未來6至9個月開業。虛擬銀行將發展更多傳統銀行未能覆蓋的新的互聯網產品，包括存款及貸款服務等。



他又指，與中銀香港合夥開辦虛擬銀行業務的企業實力雄厚，而且投資額較高，對前景有信心。他又表示，虛擬銀行業務不會追求於短時間內獲取高回報及收支平衡，認為需要時間發展。



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