呂志和：銀娛季績倒退不是大警號

銀河娛樂(00027)第一季財務數據出現倒退，當中貴賓廳博彩收益總額按年和按季分別下跌25%和18%。主席呂志和在股東會後見記者，解釋季績倒退時說：「這問題好難講，有時天氣熱啲，有時天氣冷啲」。



他續稱，業績不應單獨只看一個點，因為澳門過往已進步了得多，現在稍為在某一點增長平一些，不是一個大的警號，只需盡量做好自己，也應按政府要求做好休閒娛樂設施。



被問到會否變陣，少做貴賓和高級中場業務。他說要視乎市場需求和政府的要求。



被問到中美貿易戰之下，未來貴賓廳業務難被看好。副主席呂耀東同意上述觀點，應做好休閒娛樂業務。並稱長遠博彩會有健康增長，不應以一個月或一季去看。



有指中國政府會以賭牌作籌碼，來反制美國的關稅措施，呂耀東謂，沒有聽過這言論。



他沒有正面回應五一長假期公司的表現是否按年增長，只表示是較近期來說有增長，包括博彩和非博彩等表現。



傳媒亦關注公司競投日本賭牌的情況，呂志和估計，應該要待新天皇上任妥當後當地才會重啟相關工作。地點上公司鍾情大阪、東京和其他城市，但他補充說：「唔夠膽講(公司)一定做得到」。

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