【市後重點睇】離岸人幣企6.91水平　道期跌72點

美匯指數於97.5上落；圓匯報109.5；歐元兌美元報1.120；英鎊報1.283。港匯企7.8494。離岸人民幣(CNH)反覆企6.91水平。金價報1,298美元，布油續於72美元樓上，紐油報62.26美元。道指期貨現跌72點。



●市後關注點

-20:30 美國首次申領失業救濟人數；4月營建許可、新屋動工；5月費城聯儲製造業指數

-22:30 加拿大央行金融系統評估報告

-周五凌晨00:05 美國明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利討論貨幣政策和經濟

-周五凌晨00:15 美國聯儲局理事布雷納德討論經濟和貨幣政策前景



●恒生指數收市微升6點，報28,275點，騰訊挫2.25%。https://bit.ly/2YDCSu7

-績後股王：大行續撐騰訊，目標價最高睇471元。



●A股快報：滬綜指升0.5%，有色金屬股炒高。https://bit.ly/2W6lq3x



●亞洲股市：日股收跌125點，油股有沽壓。https://bit.ly/2E6GCfJ



●美國總統特朗普押後汽車關稅，刺激周三(15日)尾段歐洲股市揚升，惟周四(16日)早段現回吐，英國富時100指數跌0.3%，報7,275點；德國DAX指數跌0.3%，報12,061點；法國CAC指數跌0.28%，報5,359點。



●【大師午間教路】港股缺乏上升動力。https://bit.ly/30ojWkH



●【股匯攻略】美股道指反彈未完。https://bit.ly/2HlYoxF



●【即市分析】

-受累貿戰升級，手機設備股有排跌？https://bit.ly/2w3wZK8

-航空股持續低飛有因。https://bit.ly/2w1yjNH



●貿戰升級：

-中國4個月來首次減持美債，涉104億美元。https://bit.ly/2LKHwow

-渣打料人民幣跌破「7算」風險較低。



●廉署控曹貴子，涉串謀詐騙康宏財務斥8900萬收購其公司。https://bit.ly/2LKFJQf

-東網直擊曹貴子今早到廉署報到，未幾即被檢控。



●傳美國押後6個月決定汽車關稅措施。



●三星測試Galaxy Fold改良版，最快6月重新上市。



●新股專輯：浦江國際引入5基投，每手入場費3585元。



●投資者蔡志忠：料下半年整體樓價橫行。



●公屋及居屋未補價第二市場5月成交減25%，樓價續破頂。



●雅濤閣居二價首破8球，呎價一個月4度破頂！



●【多圖】意堤首張價單推57伙 折實平均呎價逾1.6萬。https://bit.ly/2W7uWDA



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