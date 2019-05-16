【市後重點睇】離岸人幣企6.91水平　道期跌72點

2019年05月16日 16:12
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    (中新社圖片)

    美匯指數於97.5上落；圓匯報109.5；歐元兌美元報1.120；英鎊報1.283。港匯企7.8494。離岸人民幣(CNH)反覆企6.91水平。金價報1,298美元，布油續於72美元樓上，紐油報62.26美元。道指期貨現跌72點。

    ●市後關注點
    -20:30　美國首次申領失業救濟人數；4月營建許可、新屋動工；5月費城聯儲製造業指數
    -22:30　加拿大央行金融系統評估報告
    -周五凌晨00:05　美國明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利討論貨幣政策和經濟
    -周五凌晨00:15　美國聯儲局理事布雷納德討論經濟和貨幣政策前景

    ●恒生指數收市微升6點，報28,275點，騰訊挫2.25%。https://bit.ly/2YDCSu7
    -績後股王：大行續撐騰訊，目標價最高睇471元。

    ●A股快報：滬綜指升0.5%，有色金屬股炒高。https://bit.ly/2W6lq3x

    ●亞洲股市：日股收跌125點，油股有沽壓。https://bit.ly/2E6GCfJ

    ●美國總統特朗普押後汽車關稅，刺激周三(15日)尾段歐洲股市揚升，惟周四(16日)早段現回吐，英國富時100指數跌0.3%，報7,275點；德國DAX指數跌0.3%，報12,061點；法國CAC指數跌0.28%，報5,359點。

    ●【大師午間教路】港股缺乏上升動力。https://bit.ly/30ojWkH

    ●【股匯攻略】美股道指反彈未完。https://bit.ly/2HlYoxF

    ●【即市分析】
    -受累貿戰升級，手機設備股有排跌？https://bit.ly/2w3wZK8
    -航空股持續低飛有因。https://bit.ly/2w1yjNH

    ●貿戰升級：
    -中國4個月來首次減持美債，涉104億美元。https://bit.ly/2LKHwow
    -渣打料人民幣跌破「7算」風險較低。

    ●廉署控曹貴子，涉串謀詐騙康宏財務斥8900萬收購其公司。https://bit.ly/2LKFJQf
    -東網直擊曹貴子今早到廉署報到，未幾即被檢控。

    ●傳美國押後6個月決定汽車關稅措施。

    ●三星測試Galaxy Fold改良版，最快6月重新上市。

    ●新股專輯：浦江國際引入5基投，每手入場費3585元。

    ●投資者蔡志忠：料下半年整體樓價橫行。

    ●公屋及居屋未補價第二市場5月成交減25%，樓價續破頂。

    ●雅濤閣居二價首破8球，呎價一個月4度破頂！

    ●【多圖】意堤首張價單推57伙　折實平均呎價逾1.6萬。https://bit.ly/2W7uWDA

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