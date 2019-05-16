【fb直播】港股反彈乏力　沈大師教你做淡！

港股周四(16日)先跌後升，不過彈力有限！沈大師表示，恒指在未來一兩個月會見更低位，到底要跌幾深？言下之意係咪叫大家逢反彈做淡？



特朗普出招，禁止美企使用威脅國家安全的電訊設備，並將華為列入貿易黑名單，一眾5G股、手機設備股及軟件股腳軟，舜宇光學(02382)成為表現最差藍籌，中興通訊(00763)都下挫，有貨係咪要減磅？



騰訊控股(00700)首季多賺17%勝預期，何解股價不升反跌，370元亦告失守？莫非公司前景有隱憂？



內地70個大中城市樓價按年升10.7%創近2年高位，中國海外發展(00688)及華潤置地(01109)有得升！內地樓市無懼貿易戰？之前捱沽的香港地產股亦都受追捧，係咪可以跟勢追入博反彈？



《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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