專注炒樓？內地車企拋售逾400個物業　遭質疑不務正業

內地傳媒報道，海馬汽車(000572.SZ)於周三(5月16日)公布，擬通過招標、委託中介機構按照市場價格在二手房交易市場掛出等方式，公開出售位於海口市的269個住宅物業及15商舖物業，該批物業帳面價值原值為3,089萬元人民幣。



值得注意的是，該公司上月亦曾發公告稱，要出售分別於上海及海口市的117個物業。總計兩份公告的內容，該公司在一個月內公布了出售總共401個物業的計劃。



此外，該公司亦在公告內指出，由於2017及2018年度連續兩個會計年度經審計的淨利潤為負值，按照相關規定，股份名稱由「海馬汽車」變更為「*ST海馬」。這意味着該公司正面臨遭強制退市的風險。



由於該司理應是一家汽車企業，卻大舉出售物業，數目之多甚至可媲美房地產企業，這種「不務正業」的行為惹起了外界關注。加上該公司連年虧損，有內地網民表示︰「這年頭，炒房升值的速度都追不上實體企業的虧損速度了嗎？」



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