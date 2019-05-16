曹貴子獲准以70萬元保釋　可赴澳洲4日辦移民

廉政公署控告上市公司康宏環球控股有限公司(前稱康宏金融控股有限公司)前董事曹貴子，涉嫌串謀詐騙聯交所及康宏環球董事局、股東和投資者，以逾8900萬港元收購他持有的一間投資公司。55歲的曹貴子今午(16日)被押到東區裁判法院應訊，暫時毋須答辯。曹最終獲准以70萬港元保釋外出。



庭上透露，曹貴子去年底被廉署拘捕後遭扣留旅遊證件，其法律代表原本今日向法庭申請取回證件，以讓曹在本月21日前到澳洲辦理申請移民事宜，案件原定今午以雜項形式在東區法院第七庭處理，但因廉署下午突然正式起訴被告，故辯方取消有關雜項申請，改為一併在保釋申請中提出，而控方表明不反對被告保釋，但要求法庭施加額外保釋條件，並反對他在保釋期間離港。



辯方亦要求法庭批准曹在保釋期間繼續跟其中一名控方證人陳桂香接觸，辯方指，陳是在曹旗下康健國際醫療集團任職的秘書，曹需在工作上跟陳接觸，他承諾不會跟陳商討案情。



裁判官批准曹貴子以現金70萬港元保釋，其中50萬為批准他離港的額外擔保金，官現批准他於5月19至22日離港到澳洲，回港後翌日要向廉署報到，除以上日子外不得離港，並且不得接觸陳桂香以外的控方證人，也不能與陳桂香談論本案，案件現押後7月24日再訊。



此外，控罪列明曹與「另外兩人」串謀詐騙，辯方指該兩人其實並非不知名人士，他們分別是名叫Chan Lai Yee及Tang Ye Kai，辯方要求控方稍後在控罪清楚列明該兩人的身份。



控罪指，被告涉嫌於2016年4月至2017年12月期間，與另外兩人串謀詐騙聯交所、康宏環球的董事局、股東及投資者，即不誠實地沒有向聯交所披露他是康宏環球的主要股東，亦沒有向聯交所披露他是康宏環球的實質或影子董事；沒有向康宏環球及聯交所披露康宏財務收購信盈國際是一宗關連交易；及導致康宏財務於2016年9月在沒有召開必須的公司會議或符合證券上市規則的情況下收購信盈國際，成交價8900萬港元。

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