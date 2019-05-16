2019年全球「顛覆者50強」　滴滴出行排名第二

美國財經媒體CNBC發布2019年全球「顛覆者50強」(Disruptor 50)排名榜，今年農業科技公司Indigo Ag高踞榜首，而中國企業滴滴出行位居第二，小紅書排名第十，AI技術公司依圖科技排名第二十位。



在這些上榜企業中，有36家表示，機器學習是他們業務的核心技術。人工智能技術位居第二，有29家企業將其視為業務的關鍵。然後是雲計算，有14家企業認為是其業務的核心。



另有7家公司表示，物聯網技術是其關鍵。5家公司提到深度神經網絡或深度學習，其中包括滴滴出行。還有5家公司指向機械人技術。



在今年的50家「顛覆者」公司中，首次有超過一半的企業來自硅谷以外。有24家公司來自加州，其中22家來自三藩市/硅谷地區，另外2家位於南加州。在前10位排名中，有3家來自中國內地及新加坡。



對於滴滴出行，CNBC稱之為「中國的Uber顛覆者」；至於網絡購物和社交平台小紅書，則被稱為「中國生活方式趨勢的掌握者」。



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