富途冀首年「現金寶」基金產品規模逾10億

騰訊控股(00700)有份投資的富途證券早前推出互聯網理財基金產品「現金寶」。富途控股金融與企業服務總裁鄔必偉稱，目前「現金寶」產品規模已逾億元，推出僅一個多月已吸引幾千個客戶認購，平均認購金額約數萬元，有信心首年基金產品總規模可達逾10億元。



他指，「現金寶」是富途推出的一種資金管理服務，主打投資者可將閒置資金獲取額外收益，並做到「隨存隨取」。而香港目前未有同類既快捷又高息的理財產品，加上以客戶數目計，富途在香港券商中排名第一位，認為基金產品首年要達幾十億元的規模並不算高目標。



「現金寶」目前提供三隻貨幣基金，鄔必偉稱，先推出大多數投資者都接受的低風險產品，待有一定規模後，再逐步推出更多產品，以面向不同風險偏好的投資者。



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