聯交所股權變動資料顯示，中國宏泰發展(06166)於5月14日獲Profit East Ltd增持11萬股，最新持股數目約11.96億股。



工商銀行(01398)於5月14日獲平安資產管理增持1.08億股，最新持股數目約104.57億股。



同程藝龍(00780)於5月10日獲摩根大通增持65萬股，最新持股數目約1.04億股。



富力地產(02777)於5月10日獲摩根大通增持1,375萬股，最新持股數目5,606萬股。



廣發証券(01776)於5月10日獲摩根大通增持2,761萬股，最新持股數目8,671萬股。



藥明康德(02359)於5月10日獲摩根大通增持88萬股，最新持股數目927萬股。



楓葉教育(01317)於5月10日及14日獲任書良合共增持563萬股，最新持股數目紉15.2億股。



中國醫療網絡(00383)於5月9日獲聯合集團(00373)增持18萬股，最新持股數目23.36億股。



中國金屬利用(01636)於5月9日獲Epoch Keen Ltd增持39萬股，最新持股數目約10.07億股。



未來世界金融(00572)於5月10日獲Central Wealth Group Holdings Ltd增持1,000萬股，最新持股數目約18.75億股。



龍源電力(00916)於5月14日被威靈頓資產管理減持832萬股，最新持股數目約3.37億股。



創維數碼(00751)於5月6日及9日獲賴偉德合共增持100萬股，最新持股數目2,450萬股。



國際家居零售(01373)於5月14日及15日獲魏麗霞增持171萬股，最新持股數目約3.52億股。



碧桂園(02007)於5月14日及15日獲梁國坤合共增持100萬股，最新持股數目366萬股。



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三生製藥(01530)於5月10日被摩根大通減持1,028萬股，最新持股數目約1.46億股。



中國人壽(02628)於5月10日被摩根大通減持679萬股，最新持股數目約5.2億股。



中興通訊(00763)於5月10日被摩根大通減持315萬股，最新持股數目3,482萬股。



江西銅業(00358)於5月10日被摩根大通減持384萬股，最新持股數目6,843萬股。



龍源電力(00916)於5月10日被摩根大通減持107萬股，最新持股數目約3億股。



中國太保(02601)於5月9日被富達減持195萬股，最新持股數目約1.38億股。



中國山東高速金融(00412)於5月9日被Haitong International Asset Management (HK) Ltd減持3.38億股，最新持股數目約16.12億股。



博雅互動(00434)於5月14日被Brandes Investment Partners, L.P.減持19萬股，最新持股數目3,605萬股。



華夏動漫(01566)於5月9日被Bonville Glory Limited減持36萬股，最新持股數目約5.09億股。



綠城中國(03900)於5月14日被宋衛平減持150萬股，最新持股數目約2.28億股。

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