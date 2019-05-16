解密對沖基金倉位　華爾街的寵兒離不開他們...

外國媒體報道，監管文件顯示美國規模最大、最知名的那些對沖基金和基金經理在第一季度重新投入了FAANG的懷抱，扭轉去年第四季齊齊沽科技股的勢頭。



FAANG是美國五大科技股的縮寫，即Facebook、蘋果公司、亞馬遜、Netflix和Google母公司Alphabet。



由科爾曼領軍的老虎基金，在第一季度將其Facebook持股比例提高了64.5%，達到880萬股A類股。



同時重錘加倉Facebook的還有普信集團(T. Rowe Price)，該基金上季增持了Facebook股票持倉19%，達到1.079億股。



事實上Facebook在2019年飆升超過40%。普信集團通訊與技術基金投資組合經理兼Facebook分析師Paul Greene表示：「圍繞Facebook的所有擔憂已令股票被低估，我們一直在急切地增加持倉。」



除Facebook外，Netflix也受到對沖基金們追捧，當中老虎基金將Netflix的倉位增加了42.8%達到210萬股。索羅斯基金管理公司在截至3月底的季度中也新建了Netflix的股票倉位，持股5萬股。



但最受觸目的還數由股神巴菲特掌舵的巴郡披露，截至3月底公司擁有8.606億美元的亞馬遜股票，持股數量為48.33萬股。巴菲特早前承認低估了亞馬遜及其首席執行官貝索斯。



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