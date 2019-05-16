新股專輯：浦江國際指貿戰未影響海外部署

中國大橋纜索供應商浦江國際(02060)周五起至下周三(17至22日)公開招股，獲5名基礎投資者力撐，包括太平洋資產管理、上海實業貿易公司、上海建工集團投資等，合共認購2.377億元等值股份，相等於最多集資8.52億元的27.89%。



該公司執行董事兼董事會主席湯亮表示，上市前，與基礎投資者有不同程度的合作，相信未來將有更多合作機會，認為對方認購其股份是看好其長遠發展。



該公司於海外亦有業務，如美國。被問及中美貿易戰會否影響公司海外發展部署。他指，「絲毫不會」影響公司在海外尋求發現機會，公司過去三年的海外收入佔比較小，認為未來海外業務增加，有關收入佔比將逐步上升。



首席財務官凌東鷹指，毛利率較高的纜索業務是公司「重中之重」，有關業務日後的佔比將繼續增加，但未有實際目標，並將在上市後，在內地物色纜索業務相關的併購機會。



該公司以每股招股價介乎2.56至3.55元，每手1,000股，入場費約3,585.77元。本月28日掛牌。海通國際為獨家保薦人。



該公司發行2.4億股股份，其中4,000萬股為舊股，10%為公開發售，最多集資8.52億元。集資所得約24.2%用作償還債務；約25.2%用於收購；約22%用於擴大產能；約13.9%用於纜索業務的擴大研發中心；約4.7%用於購買新增的生產設備；約10%用作一般營運資金。

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