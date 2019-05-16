證監會暫吊銷鼎成證券主席黃鳳英牌照　為期8個月

證監會公布，鼎成證券有限公司主席兼負責人員黃鳳英，因試圖營造證券交投活躍的虛假或具誤導性的表象，遭暫時吊銷牌照，為期8個月，由2019年5月16日起至2020年1月15日止。



該會調查發現，黃氏唆使一名朋友協助，由該朋友透過另一家經紀行在2011年5月31日至8月5日期間就環科國際集團有限公司的股份，以及在2011年4月27日至6月1日期間就天津天聯公用事業股份有限公司的股份進行交易。



黃氏承認，其行動旨在為上述兩家公司的股份營造成交量，藉此誘使其他投資者買賣該等股份。證監會認為，黃氏的不誠實及蓄意行為，令她作為受規管人士的資格受到質疑。



證監會又表示，在釐定罰則時，已考慮到所有相關情況，包括黃有悔意和坦誠認錯，以及她過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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