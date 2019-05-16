新盤UPDATES：發展商紛轉用價單形式推盤

為加強新盤銷售透明度，發展商相繼重新採用價單形式推盤。同時，即使股市前景未明，多個新盤仍積極提價發售，個別加幅更高達26%。



●【多圖】意堤首張價單推57伙 折實平均呎價逾1.6萬

發展商陸續轉用價單形式推盤。香港興業國際(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，旗下愉景灣意堤，之前招標售出45伙，套現逾5.65億港元，平均呎價16,055元，最高呎價2萬元，最貴售價逾2,620萬元。



因應地產建設商會指引，周四(16日)發出首張價單共57伙，全部面積低於1,076方呎，開放式至三房，折實平均呎價16,028元，入場費520萬元起，已輕微調升價錢。其中海景戶最低呎價為6座2樓C室，折實呎價13,389元起。非海景戶呎價由13,082元起。該批單位於5月21日公開發售，同日推出20伙標售，全部超過1,076方呎，包括天池特色戶，料挑戰項目新高價。



發展商亦安排傳媒參觀8座16樓B室連裝修示範單位，實用面積1,379方呎，已改裝成兩房連套房間隔，大廳面積約330方呎。周四隨即開放予公眾參觀。



●匯璽II加價最高26% 周日賣13伙

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽II新近修改價單，部分單位提價約14至26%，加幅最高為3B座10樓D室，實用面積436方呎，價單售價由1,149.1萬上調至1,444.3萬元，最新價單呎價為33,126元。樓盤亦上載銷售安排，於周日(5月19日)發售13個加價單位。



●龍譽4伙加價最多17.5%

保利置業集團（00119）的啟德龍譽亦有4伙加價，並於星期日起發售。其中3座5&6樓A53單位，實用面積994方呎，價單售價由3,613.8萬上升至3,928.4萬元，呎價36,356增至39,521元，加幅8.7%。而1A座2樓A室，實用面積835方呎，價單售價由2,288.4萬上調至2,689.8萬元，呎價27,406增至32,213元，加幅17.5%。



●澐灃再錄成交 分層戶售4196萬元

豪宅新盤備受追捧。據一手銷售資訊網資料，永泰地產（00369）旗下沙田九肚澐灃，剛售出5座2樓A室，實用面積1,614方呎，成交價4,196.4萬元，呎價2.6萬元。



●NAPA洋房賣3,274萬

會德豐地產位於屯門的NAPA，剛售出C25號獨立洋房，實用面積2,034方呎，私人花園面積784方呎，售價3,274萬元，呎價16,096元。項目累售394伙，包括372個分層及22間洋房，合共套現逾32億元。

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