大疆推Osmo Action運動相機　吞食GoPro市佔

全球運動相機市場規模未再有突破，領導者美國GoPro的挑戰愈來愈多；而來自中國深圳的無人機生產商大疆創新更乘虛而入，快速推出產品搶佔市場。該公司近日首度推出其Osmo Action運動相機，售價約2,499元人民幣，企圖吞食GoPro的市場份額



外媒指，Osmo Action是大疆對運動相機產品線的一次新嘗試，這亦是該公司去年發布Osmo Pocket相機，展示自身的研發能力及測試市場反應後，真正與GoPro對戰的產品，而相比起GoPro，定價亦更具吸引力。



Osmo Action在外觀設計方面採用前後雙彩屏設計，分別採用2.25吋後置高清觸屏與1.4吋前置高清屏；其中，前置屏幕的設計，更是首次在運動相機產品中見到。



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