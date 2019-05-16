德昌電機：約5%的銷售直接受中美貿易戰影響

機電部件製造商德昌電機(00179)主席及行政總裁汪穗中在業績會上表示，現時有約5%的銷售直接受中美貿易戰關稅影響，但集團於全球18個國家或地區設有生產線，故有能力應對。



美國早前加徵中國部分進口貨關稅至25%，他透露，在未有最新一輪關稅措施前，客戶願意承擔10%關稅，但自加徵關稅後，有客戶要求轉移生產地。



汪穗中坦言，近月數個主要市場需求水平持續相對疲弱，特別是中國汽車業持續收縮，若中美在未來數周仍未能就貿易協議達成共識，擔憂或影響全球經濟環境、影響消費意欲及供應鏈。



他強調，雖然目前營運環境困難及難以預測，但有信心集團具有競爭力，可保持中期至長期增長趨勢。另外，集團亦會推出新產品，以迎合市場需求，包括在節能等問題提供關鍵解決方案。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/