熱潮泠卻？台灣無人便利店「X-STORE」結業

台灣媒體報道，由台灣統一集團經營的台灣7-11無人便利店試業一年多後，終宣布擱置計劃。



去年1月，台灣7-11推出首家無人便利店X-STORE，並且在緊接的半年後更宣布2號店開幕，但至現在有關的計劃已告落幕。



X-STORE無人便利店藉由人臉辨識與感測器技術，帶來自動結帳的嶄新購物體驗，初期確是吸引不少「貪新鮮」的人潮。但在X-STORE 2號店開業時，統一集團在隔壁開設一家設有傳統結帳櫃台的便利店，以比較顧客對自動結帳和店員結帳的反應。結果發現，當顧客對無人便利店的熱情冷卻後，便開始重投有店員門市的懷抱，甚至寧願排隊等候結帳，也不肯使用自動結帳櫃台。



台媒分析指，對於台灣消費者來說，無人商店的運作太機械化，顧客缺乏與店員溝通及詢問的渠道，因而未為消費者接受。



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