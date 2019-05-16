【升爆錶】居屋頻破頂　有個屋苑1個月4度創新高！

資助房屋未補價第二市場市況持續升溫，5月份已有3個地區居屋齊破頂。黃竹坑雅濤閣3座高層A室，為山景三房戶，剛以808萬元售出，以實用面積591方呎計，呎價約13,671元，兩價均創南區同類市場新高，而呎價約1個月4度刷新紀錄。



香港置業梁永新表示，該屋苑近期交投活躍，盤源因而被消耗，上述單位最初以820萬元放盤，並獲同區綠表買家先後睇樓兩次，由於市場選擇已不多，議價後獲減12萬元即決定購入。而原業主於2001年底以約150.7萬元購入，期內升值逾4倍。



據了解，同區過往從未錄得樓價逾800萬元買賣。4月份先是一個3座兩房單位售560萬元，呎價13,270元首次創新高，同月另一個三房戶售775萬元，呎價已達13,455元。至本月4座低層兩房單位售570萬元，呎價紀錄推升至13,507元，但即再次被打破。



●錦豐苑膺新界東呎價居屋王

新界東亦再有呎價居屋王誕生。市場消息透露，馬鞍山錦豐苑D座高層7室，實用面積428方呎，原則兩房設計，3月份於未補價市場以560萬元放售。由於單位有時尚裝修，加上坐擁開揚海景，終以530萬元售出，呎價12,383元屬全區新指標。



區內代理指，屋苑規模較大，放盤較為充裕，現時有約25個單位放售。由於不少單位仍有房委會擔保，可承做最多九成半按揭入市，故交投量向來不俗。



●富欣花園雙破頂

事實上，白居二購買證年底到期，加上公屋富戶措施推出，第二市場需求因而大增，近日連二線地區居屋呎價亦破萬元。如小西灣富欣花園2座中層實用面積592方呎單位，原則三房間隔，成交價達602萬元，屬該區雙破頂個案。



至於筲箕灣單幢居屋東盛苑，3月時才有歷來第一宗呎價逾1萬元買賣。項目一個中層戶，實用面積559方呎，本月售598萬元，呎價10,698元，做價及呎價同創該盤新高。



樓價急升，第二市場交投同樣受挫。香港房屋委員會資料，5月份同類市場居屋及公屋暫錄約33宗成交，較4月同期少約25%。4月份全月則錄約288宗，較3月全月錄454宗，交投量期內急瀉36.6%。而上月成交中，佔約90宗成交呎價逾1萬元水平，佔整體比例約30%。



未補價市場價格癲升。資深投資者吳龍飛指，大多第二市場買家都為同區客，因熟悉區內居住環境，對該類放盤非買不可，加上未補價單位有折讓，樓價與私樓仍有距離，所以買家會以高價接貨。而銀行對於該類單位批出樓按較為寬鬆，亦是推高樓價原因。



紀惠集團行政總裁湯文亮亦認為，第二市場客很多時在同區「住慣住熟」，買樓都意向購入區內單位，加上不少為富戶，屬實力買家，自然可以高價入市未補價單位。



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