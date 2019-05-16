夜市UPDATES：道指飆逾二百　Apple恐成磨心跌1%

美國在對外貿易上釋放正面訊號，加上美企業績理想，美股道指早段飆逾200點；標指報2,877點，升27點；納指報7,893點，升71點。



科技股普遍向上，不過，中國華為被美國封殺，市場憂慮Apple成貿戰磨心，股價逆市跌近1%。



報道指，美國總統特朗普考慮推遲加徵汽車關稅，這給了市場喘息之機，但中國商務部稱不掌握美方來華磋商計劃，關稅升級使磋商嚴重受挫。



俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報28,408點，升135點，較恒指收市高133點。



美國經濟數據持續向好，美國上周首請失業救濟人數降至21.2萬，表明勞動力市場狀況仍然健康；美國4月份新屋動工增長連續兩個月勝預期。數據公布後，現貨黃金短線跌近3美元，美元指數短線拉升近10個點。



歐洲方面，英國首相文翠珊沒有設定辭職日期，她或再遭不信任投票，英鎊兌歐元匯率連續第9個交易日下降，為2000年以來的最長連續時間。英鎊兌美元目前報1.2799，跌0.37%。



歐洲三大指數靠穩，英股升0.15%；徳股升0.7%；法股升0.25%。



【21:30】美企業績理想，美股開市早段延續升勢，道指升120點，至25,768點；納指升15點，至7,873點；標指升9點，至2,860點。



美國最大零售商沃爾瑪首季經調整後每股盈利1.13美元，勝預期。期內，美國同店銷售增長3.4%，為9年來最勁。沃爾瑪股價早段升3.21%至103.09美元。



思科系統第三財季經調整後每股盈利78美仙，好過預期。即使計入中美上調關稅的影響後，思科預期今季收入增長4.5%至6.5%，意味收入或達135億美元，高於預期。思科股價早段漲4.46%至54.78美元。



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