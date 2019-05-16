樓價UPDATES︰沙田碧濤花園連錄成交

沙田指標屋苑頻現高價，帶動區內二線物業交投量亦增加，碧濤花園近日連錄買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西灣河嘉亨灣3座高層A室，實用面積1,129方呎，以三房包括套房及連工人房設計，向北及享全海景。單位意向月租6.8萬元，最終減價4,000元，以6.4萬元租出，實用呎租56.7元。租客為外籍人士，於銀行任職，鍾情上址環景清靜，設施完善。



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新界區



●碧濤花園百利閣高層H室，實用面積662方呎，座向東南，外望山景。原開價860萬元，放盤1個月，終獲用家以820萬元承接，實用呎價12,387元屬市價。上址為原業主於2010年10月以363萬元購入，單位8年多升值近1.3倍。



●屯門豐連1座中層H室一房戶，實用面積302方呎，租客鍾情單位客廳及房間均向南擁開揚泳池景觀，加上屋苑為區內新入伙的樓盤，可即租即住，故以1.05萬元承租，實用呎租約34.8元。若以業主2016年購入價約260.4萬元計算，租金回報率約4.8厘。



●火炭駿景園11座低層H室，實用面積1,039方呎，以三房包括套房及連工人房設計，座向東南，外望馬場景觀，以1,450萬元沽出，實用呎價13,956元。原業主早於1996年以663.84萬元入市，持貨至今帳面獲利786.16萬元。



●大圍名城本月暫錄約6宗成交，包括2期盛薈1座中層NC室，實用面積785方呎，以三房包括套房設計，成交價1,415萬元，實用呎價18,025元。原業主持貨9年，帳面獲利576萬元。

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