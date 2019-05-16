滙豐推精神行為能力減弱人士戶口　香港首見

滙豐推出全新「安悅自主個人戶口」，成為香港首家銀行為認知障礙症患者或精神行為能力減弱人士提供自主管理日常財務的方便。



「安悅自主個人戶口」屬於港元結單儲蓄戶口，與認知障礙症患者持有的其他主要戶口有所區分，為患有認知障礙症的客戶提供基本的銀行服務，包括現金提款、存款及繳費，亦可透過自動櫃員機卡在超市、商舖等地方使用。



申請「安悅自主個人戶口」的客戶須年滿18歲，而要委託第三方代患者管理財務，必須同時設立持久授權書、監護令或獲高等法院根據《精神健康條例》委任受託監管人委任的第三方。持久授權書必須在客戶精神上仍具備行為能力時於香港執業律師見證下簽妥。持久授權書幫助患有認知障礙症的人士及其家人和照顧者為未來做好準備，例如開設「安悅自主個人戶口」。持久授權書一經簽署並在高等法院登記後，如客戶被診斷喪失精神行為能力，客戶及其指定的合法人士即可隨時開設「安悅自主個人戶口」。



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