港4月貨櫃吞吐量按年跌2.9%　廠商擬外判訂單避關稅

香港海運港口局公布，今年4月份香港貨櫃碼頭吞吐量達155.5萬個標準箱(TEU)，按年下跌2.9%，並且連續下跌15個月。而今年首四個月貨櫃吞吐量則累計達599.4萬個標準箱，按年亦跌7.6%。



有港商指，中美貿易戰升級，美國對部分中國貨已實施加徵關税25%水平，不少廠商已開始將美國訂單外判，以迴避高昂關稅。



中美貿戰升級令總值2,000億美元的中國貨品被加徵關稅至25%，香港付貨人委員會執行總幹事何立基指，目前全球經濟有太多不確定的因素，許多廠家已被迫將美國買家訂單外判，以及積極於東南亞國家開設新廠，以迴避美國高昂關稅。



惟他指，要在異地國家重新發展及設廠，需要一定時間及合適機遇。他並透露，有廠家反映，在東南亞國家設廠兩、三年便遇到當地問題，如在緬甸遇到外匯匯出問題，及在印尼曾受政治不穩定狀況影響。



他預計，本港貨櫃吞吐量下跌將會繼續維持一段時間，接下來便要視乎特朗普政府如何安排剩餘的3,000億美元中國商品徵稅，以及中國政府有甚麼反制措施。他坦言，無論雙方如何尋求達成貿易協議，兩國都可能繼續有不同的摩擦產生。



香港生產力促進局主席林宣武認為：「目前遊戲玩法已好簡單及好清楚」。他指，現在商家們都心水清，知道無論貨品是進口自美國或出口至美國都「冇運行」。



但他表示，港商將貨品外判「講就容易」，實際上採用此方法的廠家數目不多，畢竟需要時間與當地外判廠商磨合。他又指，不同行業的製造商有自己的做法，未必有外地國家廠商能掌握製造指定貨品的技術，故貨品質量未必如同在中國製造的有保證，充其量只有避開25%關稅的優勢。



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