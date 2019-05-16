仲等緊股災？摩通4個理由叫你「唔好傻啦」！

中美貿易戰加劇，市場有感美股牛市將轉勢，惟摩根大通列舉4大原因，對下半年的美股仍然持樂觀態度，牛市勢頭未減。



摩根大通全球股市策略團隊表示，美國公司利潤、失業率、高信用債收益率及實際利率水平等4個原因將繼續支撐美股，並稱銀行股將是2019年不錯的標的。



●美股公司利潤在一季度未出現下滑

摩通表示，儘管市場普遍預測美股公司利潤在一季度將出現負增長，但該情況並未發生。美國公司的每股淨利潤(EPS)的修正值重回正值區間，而其他地區公司的該修正值則指向更高水平。



●失業率處於低位

截至4月，當前美國的失業率達3.6%，為1969年以來的最低水平。



●高收益信用債的利率水平仍偏低

在經濟下行之前，高風險的借貸成本通常會上升，因為貸款人擔心出現違約。該行指出，然而目前高收益信用債與低收益信用債之間的利差仍然處於低位，這這意大多數公司能借道「平錢」。



●實際利率仍處低位

當前的實際政策利率仍然維持在零附近，摩通稱歷史上未見過有哪次衰退時，實際政策利率水平是在1.8%以下的。



摩根大通分析師提醒稱，貿易局勢仍面臨不確定性，今年夏季的回撤基本是在意料之中，但依然有充分理由對美股保持樂觀，認為下半年將會看到美國經濟穩定增長。

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