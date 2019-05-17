歐股收市上漲　鋼企急升逾9%

據報美國總統特朗普考慮推遲加徵汽車關稅，刺激歐股收市上漲。英國富時100指數收報7,353點，升56點或0.78%；法國CAC指數收報5,448點，升73點或1.37%；德國DAX指數收報12,310點，升210點或1.74%。



外媒報道，特朗普擬推遲上調歐洲進口汽車關稅的決定，為期最多6個月。根據較早前的報道，他原打算在5月18日決定是否上調關稅。



另外，歐盟委員會周四透露，巴克萊、花旗集團、摩根大通、MUFG和蘇格蘭皇家銀行會被歐盟反壟斷監管機構處以10.7億歐元的罰款，由於該些銀行被控操縱11種貨幣的即期外匯市場。



個股方面，法國遊戲公司Ubisoft季度預訂收入遜預期，其股價全日急挫12.65%。



傳歐洲鋼鐵業頭巨頭Thyssenkrupp擬分拆升降機業務上市，而芬蘭升降機公司Kone亦有意洽購相關業務。Thyssenkrupp股價收漲9.37%。

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