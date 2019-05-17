古勝：內房股有望跑贏大市

港股周三(15日)表現反覆，恒指波幅不到三百點，主板成交949億元，反映中美貿易戰負面影響漸現，以及貿易談判進展未明，中美雙方頻頻出招下，投資者都傾向靠邊站，免得沙塵滾滾，殺錯良民！



美國商務部將中國科技巨企華為及它的70間附屬機構列入貿易黑名單，同日美國總統特朗普簽署行政命令，宣布因應國家的緊急狀態，禁止美國企業使用對國家安全構成威脅的外國生產電訊設備。明眼人都知，此舉矛頭直指華為。受相關消息影響，電訊設備股即刻發軟蹄，中興通訊(00763)股價跌近半成。畢竟呢個板塊係中美貿易戰焦點，不沾手就最自保。



中國方面，美國財政部公布數據顯示，今年三月中國減持了104億美元美國國債，為四個月來首次減持。中國持有美債總額降至約1.12萬億美元，是一七年以來最低水平，但仍然是美國最大的海外債主。老實講，中國減持美債，是傷人傷己，皆因手持的大量美債價值會受影響，而外匯儲備出現太大的變動，亦足以影響人民幣匯率穩定。更何況獨中國一個減持，即使是海外最大債主，都未必能太顯著動搖美元地位。因此排除中國會選擇這個「一拍兩散」的做法，宜將中國減持美債之舉看待成姿態多於實際，最多亦只係套取美元支持人民幣匯率而已，無謂誇大成貿戰武器。



回說港股，股王騰訊控股(00700)季績過後，大行評價有好有壞，股價表現反覆，曾升至376元，但最終回落至全日低位365.6元收市，跌2.25%。事實上，確見到騰訊在推動多元化業務收入的努力，畢竟公司已過低基數高增長的日子，未來以穩定增長為主，性質有變，作為小股東，亦應該明白這個現實。公司派發末期息每股1元周四除淨，捧場客能否財息兼收，即管等着瞧。



內地四月份七十大中城市樓價指數按年升近10.7%，按年比較連升43個月，按月則連升48個月。在內地經濟不穩定因素增加，最新公布的工業增加值及消費品零售總額表現均遜預期下，相信內地當局正急於推出新一輪刺激經濟措施，而物業作為居民主要資產，其資產效應對消費市場起重要支持，故相信未來一段時間，內房板塊都得以穩定發展，不會受調控政策打壓，變相為板塊估帶來支持。



當中，中國海外(00688)及華潤置地(01109)都係龍頭優質之選，組合若須持有一定比重的內房股，這兩隻可視為「膽」，而「腳」可拖輕資產而收入穩定的物業服務股，如中海物業(02669)、佳兆業物業(02168)、雅生活服務(03319)1碧桂園服務(06098)，近期普遍已作出調整，可以留意分注收集的機會。



古勝

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