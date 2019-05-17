東方日報B2：居屋雅濤閣未補價賣808萬　呎價單月四破頂

資助房屋未補價第二市場癲過私樓，有三個地區的居屋齊破頂。黃竹坑雅濤閣3座高層A室三房山景戶，剛以808萬元售出，以實用面積591方呎計，呎價約13,672元，兩價均創南區同類市場新高，而呎價約一個月內四度刷新紀錄。



香港置業梁永新表示，該屋苑近期交投活躍，盤源被大量消耗，上述單位最初以820萬元放盤，並獲同區綠表買家先後睇樓兩次，由於市場選擇已不多，議價後獲減12萬元即決定購入。



原業主於2001年底以約150.7萬元購入，期內升值逾4倍。據了解，同區過往從未錄得樓價逾800萬元買賣。



該物業樓價於4月份開始連環上升，一個3座兩房單位以560萬元售出，成交呎價13,270元創屋苑新高，同月另一個三房戶售775萬元，呎價升至13,455元。直至本月4座低層兩房單位以570萬元易手，呎價紀錄再推升至13,507元，而最新成交再打破該紀錄。



新界東亦有呎價居屋王誕生。市場消息透露，馬鞍山錦豐苑D座高層7室，單位實用面積428方呎，原則兩房設計，3月份於未補價市場以560萬元放售。由於單位有時尚裝修，加上坐擁開揚海景，終以530萬元售出，呎價12,383元屬全區新指標。



區內代理指出，該盤規模大，放盤較為充裕，現時有約25個單位放售。由於不少單位仍有房委會擔保，可承做最多九成半按揭入市，故交投量不俗。



事實上，白居二購買證將於年底到期，加上公屋富戶措施推出，第二市場需求大增。近日連二線地區居屋呎價都突破一萬元關。小西灣富欣花園2座高層實用面積592方呎單位，原則三房間隔，成交價達602萬元，成交呎價10,169元，屬該區雙破頂個案。



至於筲箕灣單幢居屋東盛苑，3月時才有歷來第一宗呎價超過1萬元的買賣。項目一個中層單位，實用面積559方呎，本月以598萬元成交，平均呎價10,698元，做價及呎價同創項目新高。



未補價第二市場樓價急升，交投顯跌。據房屋委員會資料，5月份該市場居屋及公屋買賣暫錄約33宗，較4月同期少約25%。4月份全月則錄約288宗，較3月的454宗，急瀉約36.6%。而上月成交中，佔約90宗成交呎價逾1萬元水平，佔整體比例約30%。



資深投資者吳龍飛認為，大部分第二市場買家是同區客，因熟悉區內居住環境，對該類放盤非買不可，加上未補價單位有折讓，樓價與私樓仍有距離，所以買家以高價接貨。而銀行對於該類單位批出樓按較為寬鬆，亦是推高樓價原因。



紀惠集團行政總裁湯文亮則認為，該市場買家大多在區內「住慣住熟」，買樓都意向購入同區單位，同時不少為富戶或有實力的買家，自然可以用高價入市。

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