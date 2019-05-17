黃國英：美股秤高　有根有據

到目前為止，美股的復原能力，果然比中港股市強，固然是兩地股市信念大有分別，不過亦有其他客觀原因。



第一個原因比較特殊，前身Yahoo的阿里巴巴大股東Altaba，準備在下周一開始大幅度減持阿里巴巴股票套現，涉金資金數目龐大，以過千億港元計算。投資者明知有機會執平貨，其他中資科網股的支持力，在今次減持事件進度未明朗之前，必然會比較弱。



第二個原因是最新美國數據偏差，周三晚美國是股債齊升，但銀行股在這種環境中，表現一定相對大市差。因利率向下，息差便會受壓。偏偏中港指數中的銀行股比重就相對高。



第三是美元偏強，港匯已相當接近7.85的弱方保證水平，假如情況持續，金管局要再次出手捍衞的話，屆時港元拆息便可能向上。理論上高息股會受追捧，可是港元的利率環境和美元一比，一定是美元比較穩陣。所以美股中的防守性股票，便會相對港股值博。



上述三點，除阿里巴巴是短期因素外，其餘兩點短期內都不似會改變，因此跟紅頂白，追捧美股還是繼續比較上算。



筆者從來不信，中港股票便宜得多，有望追趕美股的說法。這邊廂揀得上手的股票選擇太少，偶然幾年一閏，因為資金盲目流入，跑贏一段短時間，卻從來未試過有韌力長升長有，現時客觀條件有別，更加應該秤低一線。



豐盛金融資產管理董事黃國英

(作者為註冊持牌人士，基金持有阿里巴巴Call(BABA))

(本欄每周逢一、三、五刊出)

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