郭家耀：騰訊不妨吼位買

騰訊控股(00700)公布首季業績，營業額升16%至854億元人民幣(下同)，主要是受商業支付服務及其他金融科技服務、社交廣告及數字內容服務推動。若以非通用會計準則計，首季盈利升14%至209億元，符市場預期。



期內，增值服務業務按年增4%至489億元。當中，網絡遊戲收入285億元，按年大致持平。社交網絡收入增13%至204億元，主要來自直播服務及視訊流媒體訂購服務的數字內容收入增長。



首次分項公布的金融科技及企業服務業務收入增43%至217億元，主要受商業支付及雲服務的收入增加推動。網絡廣告業務收入增25%至133億元，其中社交及其他廣告收入升34%至98億元，主要來自微信朋友圈、小程式及QQ看點的廣告收入增加。媒體廣告收入增長5%至34億元，主要反映騰訊新聞服務中廣告的貢獻增加。



雖然盈利增長符市場預期，但收入表現較預期遜色，尤其網絡廣告收入增長較去年第四季下滑，面對宏觀經濟下行，網絡廣告增長短期仍有考驗，視訊業務亦將受劇集延遲推出影響，拖累訂戶增長及廣告收入，令市場紛紛下調全年收入預測。



不過，受惠收入延遲確認及《和平精英》貨幣化進程理想，手遊業務下半年增長可明顯復甦。雲服務的毛利率較其他業務為低，目前仍處於經營虧損狀態，但內地市場滲透率仍低，透過協助零售商戶利用數據分析及增強電子會員互動，相信其雲服務收入未來數季可延續強勁增長。



今次整體業績未有太大驚喜，股價短暫受壓亦屬正常，但雲業務布局清晰，手遊業務下半年亦可顯著反彈，預料股價調整幅度應有限，可趁機收集。



正榮金融業務部副總裁郭家耀

(作者為註冊持牌人士)

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