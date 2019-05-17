袁沛儀：美匯短線整固　澳紐元試低位

中美關係反覆，全球主要股市藉勢回落，波幅指數回升，但與去年底最高水平尚有一段距離，料股市下行速度慢，避險資產反覆偏強。惟多個避險貨幣已觸及超賣，預料短線只見技術反彈；美元兌瑞郎上望1.103，而美元兌日圓則上望110.2。



參考多個美國信貸調查顯示需求回落，料美國今晚將公布的消費信心指數略遜預期。另外，聯儲局主席鮑威爾將於下周二發表講話，以及聯儲將在下周四公布上月議息會議紀錄，估計內容沒太大驚喜下，美匯將在97與98區間整固。



此外，歐元區消息仍淡靜，市場觀望下周歐洲議會選舉結果，歐元缺乏利好因素；技術上貼近保力加通道頂，上行空間有限，估計短線下試1.113。英國將公布通脹數據，在基本面靠穩下預計與前值相若，英鎊料在1.296附近窄幅上落。



而澳洲及新西蘭基本面相對美國較弱，尤其是樓市方面，支持兩地儲備銀行繼續維持寬鬆貨幣政策，估計澳元及紐元分別反覆下試0.687及0.649。加元在油價於61美元附近膠着下維持中性，美元兌加元在1.337至1.352區間上落。



交通銀行香港分行策略師袁沛儀

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