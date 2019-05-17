美股中段升逾300點　思科急漲7%

美股中段升幅擴大，道指曾升逾300點，最新報25,941點，升293點或1.14%；標指最新報2,889點，升38點或1.36%；納指最新報7,940點，升118點或1.52%。



經濟數據持續向好，刺激了美股周四表現。美國上周首請失業救濟人數降至21.2萬，表明勞動力市場狀況仍然健康；4月份新屋動工增長連續兩個月勝預期。



此外，據報美國總統特朗普考慮推遲加徵汽車關稅，這給市場喘息之機。然而，中國商務部稱不掌握美方來華磋商計劃，令中美談判更添不明朗性。



個股方面，美企季績勝預期，利好大市氣氛。美國最大零售商沃爾瑪首季經調整後每股盈利1.13美元，勝預期。期內，美國同店銷售增長3.4%，為9年來最勁。沃爾瑪股價急升逾2.5%。



思科系統第三財季經調整後每股盈利78美仙，好過預期。即使計入中美上調關稅的影響後，思科預期今季收入增長4.5%至6.5%，意味收入或達135億美元，高於預期。思科股價上漲7%。

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