財經評論：減持美債雙刃劍　金融角力掀動盪

正當中美貿易談判進入關鍵時刻，雙方頻頻出招討價還價之際，傳來中國4個月來首次減持美債的消息。客觀而言，中國確可以拋售美債回敬美國，問題是此舉只怕傷敵不多，卻更大損害了自身利益。姑勿論中國是否擺姿態，短期類似的金融角力仍會不斷出現，加劇股匯和債市動盪。



據美國財政部公布的數據顯示，中國3月份減持了逾百億美元國債，抵銷了過去4個月的增持量有餘，令總額降至1.12萬億美元。這個消息，出現在中美貿易關係緊張之時，雖然減持金額未算太大，但亦足以被渲染為中國報復美國的舉措，成為兩國貿易戰擴散至金融戰的前奏。



無可否認，中國是美國海外最大債主，在當前敏感時刻，一舉一動確是舉世矚目。可是，以拋售美債作為籌碼威脅貿易談判對手卻是兩回事。事實上，中國手持的美債一直是有買有賣，部分原因也可能純粹是出售美元資產，套現支持人民幣匯率，不一定是刻意用來報復。更何況，中國仍手持逾萬億美元美債，若持續大額拋售，只會令手持的美債價格下降，損害自身的外匯儲備，足以對人民幣匯率穩定造成負面影響。



綜觀市場上的投資工具，無論在信貸風險、規模和流動性等，都難有比美債更佳的選擇，那拋售美債套現後的資金既沒有可靠的停泊處，中國又何必自找煩惱？若套現只能囤積人民幣，結果是美元下跌，人民幣升值，那中國出口業只會難上加難，變相對疲弱的中國經濟補上一刀，卻替特朗普爭取連任選票幫上一把，形同作嫁衣裳。



從另一角度看，即使中國持續拋售美債，也不一定能多大動搖美國政府的信貸能力。以目前美元的國際貨幣地位，美債擁有龐大的買家基礎，論深度及廣度，無人能及。況且所持的1萬億美元相對於美國逾22萬億美元債，猶如蚊髀同牛髀。縱使拋售美債，可能會對孳息造成短暫震動，但說到以之傷敵，恐怕難有太大作用。



無疑，中國如以拋售美債作為貿戰武器，現階段誠非一個理性的選擇。不過，正所謂兵不厭詐，中國會否有其他後續措施，拿揑得好時機，抱着攬炒的意志，或能出奇制勝令對方合作，但付出的代價肯定不菲。



如今貿易戰況日趨激烈，人心惶惶，中美兩方任何舉措，都足以令金融市場劇烈波動，衝擊投資者信心。可天要下雨，除了做好自身的「防風」措施，投資者亦只得抱着「既來之，則安之」的心態，靜觀其變。

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