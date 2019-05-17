國泰購快運傳延遲付首期款項

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)，早前向海航集團提出收購香港快運的交易或現暗湧。有外媒報道指，國泰已經延遲向海航集團支付第一筆12億元收購代價。



《福布斯》網站引述消息人士透露，由於香港快運未有妥善處置旗下波音747飛機，故推遲原本於5月8日支付的首筆收購款項。報道指，香港快運早於2007年購入該批飛機，其後有關交易曾在美國牽涉訴訟，但案件於2015年撤銷。



消息人士指，國泰希望減少涉及海航資產或海航本身潛在其他商業交易，因此要求香港快運盡快出售相關飛機。國泰發言人回覆指，正如早前發出的公告內提及，是次交易預計將於今年12月底或之前完成，除此以外並無其他補充。集團主席史樂山周三(5月15日)於股東周年大會上亦指，收購香港快運的交易仍在進行，希望最終能完成交易。



值得一提的是，國泰早年曾經表明不做廉價航空業務，惟於今年3月底公布以近50億元收購香港快運從而涉足廉航，令市場擔憂國泰本已疲弱的財務將增添壓力，並相信在業務整合後可能有裁員行動。



證券界早前預期國泰收購香港快運事宜上困難重重，除有股東對交易提出異議外，還涉及能否通過反壟斷阻力等，加上香港快運股權架構複雜，因此不排除今年內未必「成事」。



事實上，國泰近年業績乏善可陳，其2018年度業績顯示，燃油對沖再錄虧損14.45億元，過去5年更累蝕逾256億元。史樂山早前便預警今年營商環境仍充滿挑戰，預期美元強勢，加上地緣政治紛爭，以及環球貿易局勢緊張所帶來的不明朗因素，均不利客貨運需求，當中以長途航線的經濟客艙受最大影響，這些因素將使客運及貨運業務受壓。



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