長和：業務遍全球　貿戰影響微

中美貿易摩擦愈演愈烈，惟長江和記實業(00001)及長江實業集團(01113)主席李澤鉅周四(5月16日)在股東周年大會上表示，長和的港口業務遍布全球，已提供較好的安全網，故貿易戰對公司暫時影響輕微。



長和聯席董事總經理霍建寧稱，中美貿易戰難免影響鹽田國際集裝箱碼頭及香港國際貨櫃碼頭，但長和在兩者權益已分別減至15%及30%；而且上海的碼頭兼營歐洲和國內生意，東南亞業務亦有機會彌補。中美貿易戰對長和除息、稅、折舊和攤銷前盈利(EBITDA)的影響不足0.5%。



李澤鉅又斷然否認長實想撤出內地，指集團營商不問地方，只着眼提高股東回報。對於美國出招封殺華為，李澤鉅僅回應，長和的電訊業務會依從所在地政府的指引去經營。



長實執行董事趙國雄則稱，中美基於深層次矛盾的糾紛短期內難望化解，但局勢如何艱難，民眾都有安居需求，憂慮貿易戰而不做地產或撤出某地有違集團傳統。趙又稱，暫時看不見香港樓價會大冧，住宅市場仍有剛性需求。



對於有指長實土地儲備較少，李澤鉅重申，地產是老本行，但長實希望運用非地產業務帶來的現金流補充地產生意，而當地產市道欠佳可以多買些地，長實在海外的投資未受中美貿易戰太大影響。



對於有股東抱怨長和股價表現，他說「股價我哋無得交功課」，但會交出現金流及盈利質素。他又說，自己身為長和及長實的股東都想多點股息，但提到長實以現金流和做買賣見長，不能丟失進行世界級大型買賣的強項。



另外，沽空機構GMT Research日前狙擊長和，李澤鉅則笑言年報內容詳盡，「愈嚟愈似本電話簿，真係要讀多啲書先睇得明……點會睇唔明話我哋錯？」

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