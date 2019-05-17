太興置業主要股東售近兩成股權　今復牌

太興置業(00277)公布，擬於場外向其主要股東Grand Fort回購約3,052.56萬股購回股份，相當於已發行股本約9.92%，總代價逾1.55億港元，約等同每股購回股份5.1元，較上個交易日收市價3.97元溢價約28.46%，而代價將由公司以現金結算。購回股份將轉讓予該公司註銷。Grand Fort由詹培忠及羅輝城各持50%權益。



另外，Smartprint於4月26日訂立協議，有條件同意向Grand Fort收購約3,052.56萬股。Smartprint為一間由大股東陳海壽全資擁有的公司。



買賣完成及購回股份註銷後，陳海壽持股量將由56.72%升至73.98%，Grand Fort持股量則由原先19.84%降至零。



該股申請於今日(17日)復牌。



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