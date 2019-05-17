力世紀入股Apollo超級跑車業務

力世紀(00860)公布，據特別授權發行代價股份計劃，收購Sino Partner Global Limited(下稱目標公司)的40%權益，總代價最多約4.8億港元，包括1億元現金及代價股份。



代價股份總值最多約3.8億元、涉約7.3億股，相當於經擴大已發行股份總數約9.72%。認購價為0.52元，較周四(16日)收市價每股0.5元溢價4%。



目標公司及其直接與間接全資附屬公司合稱目標集團，包括Apollo Automobil GmbH、Apollo Automobile、Apollo Automobil Japan、太陽神動能、Shine Billion及Winner Advance。集團主要以Apollo全球品牌從事設計、開發、製造及銷售高性能超級跑車。



另根據協議，力世紀向目標公司借出2億元的股東貸款，其承諾將用於目標集團的營運資金；償還總額最多6,000萬元應付賣方的未償還股東貸款；及未來汽車模型的開發。



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