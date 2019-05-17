【市前重點睇】美股上揚　英鎊跌至1.279

●美匯指數報97.83；圓匯報109.84；歐元兌美元報1.117；英鎊曾低見1.2797。港匯報7.8495。離岸人民幣(CNH)在6.92水平。金價一度回至1,280美元，布油企72美元水平。道指期貨窄幅上落。



●美國商務部長羅斯表示，針對華為的措施將於本周五生效，需要獲得商務部的特別許可，才能向華為運送產品、軟件或服務。屬執法行動，不是中美貿易談判的組成部分。



-華為表示，會積極努力減輕事件的影響。另日媒報道，華為在美國頒布限制措施前已經儲存了關鍵零組件。



●中國商務部稱，如果美國對中國其餘進口產品都徵收關稅，中方將不得不做出必要反制。



●美股三大指數連升3日。道指收報25,862點，升214點或0.84%；標指收報2,876點，升25點或0.89%；納指收報7,898點，升75點或0.97%。https://bit.ly/2JksV0M



●港股ADR指數收報28,414點，升139點。https://bit.ly/2WbSY04



●投資者對無協議脫歐的憂慮重燃，拖累英鎊匯價急跌至3個月低位，英鎊兌美元一度低見1.2797。



●明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利表示，政策評估應當承認聯儲局政策一直「過緊」，直接削弱該局應對未來經濟衰退的能力，但他也不贊成為保險起見而減息。



●美國4月份新屋動工增長連續兩個月勝預期。



●美國上周首次申領失業救濟人數減少1.6萬人，至21.2萬人，少過經濟師預期的22萬人。



●紐約期油收報每桶62.87美元，升0.85美元或1.37%；布蘭特期油收報每桶72.62美元，升0.85美元或1.18%。



●紐約期金收報每安士1,286.2美元，跌0.9%，創5月9日以來收市新低。



●英國富時100指數收報7,353點，升56點或0.78%；法國CAC指數收報5,448點，升73點或1.37%；德國DAX指數收報12,310點，升210點或1.74%。



●國際指數公司MSCI公布，為正確反映將中國A股納入MSCI ACWI指數的情況，2019年5月的評審結果將由原來的5月16日，延至5月22日才宣布。



●美國10年期國債孳息率2.12個點子，報2.3944厘。



●花旗、摩根大通等5家銀行同意因在外匯交易策略的串謀行為，向歐盟支付總計約10.7億歐元的罰款。



●百度首季由盈轉虧，股價盤後急挫近9%



●廉署控曹貴子，涉串謀詐騙康宏財務斥8,900萬元收購其公司。https://bit.ly/2LKFJQf



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