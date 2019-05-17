【股民熱話】仲揸住股票？呢三大風險你必須要知！

港股近兩日反彈，但成交唔像樣，反映在中美貿易談判結果未明朗之下，投資者都寧願唔做唔錯。



事實上，如今香港經濟好像變化不太大，股市調整算是有秩序，恒指仍企在2015年的高位；樓市繼續偏強，樓價硬淨，二手樓唔使睇都有人買。到底嚟緊係咪真係唔使咁驚？要回答呢個問題，股民必須要知道呢三大風險。



首先，眼前最影響股市氣氛的是中美貿易戰，而呢個矛盾，其實不單單涉及貿易問題，還涉及兩國在高科技、金融、東西文化價值觀等多方面的衝突。所以，別指望一份貿易協議，就可以冇手尾和氣收場。相反，至少在美國總統特朗普仍在位的日子裏，中美矛盾只會愈來愈激烈，邊打邊傾會成為新常態。在呢個大前提下，中、港股市都唔會有運行，透過投資股票獲取利益的難度會愈來愈高。



其次，未來數月，香港經濟將明顯轉差，樓市反彈已完成，可能會出現股、樓齊跌的糟糕情景。如是說，絕非無的放矢。首季香港GDP僅微升0.5%，見近十年低位；3月份零售銷貨值按年跌0.2%，遠遜市場預期。再嘗試北望，最近內地公布的最新工業增加值和消費品零售總銷貨額等數字均遜預期，這說明回歸以來一直依賴內地經濟發展的香港，在內地經濟亦自顧不暇之下，未來猶如失去「靠山」，經濟將失速下滑。



以4月份至今的景況來看，次季兩地經濟數據進一步轉差的機會大。內地經濟在大量外資撤離生產基地，以及外貿不振下將迎來更多難題，尤其是失業問題，不排除內地投資者或須要在港沽售資產套現北上應急。



香港樓價經過首季的反彈之後，現雖仍於高位徘徊，但發展商都在盤算今年餘下推出新盤的策略(估計今年應市的新盤總數約兩萬伙，其中不足半數已推出市場，餘下萬多伙將於年內餘下時間推出市場)，盡可能在一手空置稅實施前減少庫存，可如今經濟不景氣，增加促銷難度，下半年新盤的銷售策略，將足以動搖市場信心，必須高度注視。



眼前中小型和公、屋居二手成交價頻傳破頂，只是在按揭限制扭曲市場因素影響下的個別案例，不足以作為支持樓價繼續逆經濟而行。謹記，當二手樓業主對經濟前景轉悲觀，認為租金回報不足以抵銷價格下跌的風險，二手供應增加，可紓緩新供應減少的情況，可同一時間，市場的購買信心下降，便會令樓價降溫。顯見，香港樓市下行風險在靜悄悄累積，是下半年港股一個不容小覷的內部風險，持有地產相關股份，須打醒十二分精神！



第三個重大風險你要知，就係香港最終可能會捲入全球貿易戰當中。現時，美國對香港實施香港政策法，香港得以與其他內地城市有所分別，未受貿易戰影響。可特朗普的慣常手法係無所不用其極，中美繼續爭持下去，美國會否打香港主意，可能性不能抹殺。一旦如是，香港在國際上的獨特地位將受動搖，將會是回歸以來香港經濟的一大考驗。



呢一刻仍然持有股票者，宜好好思考以上三大風險，一旦發生而市場會產生急劇變化，對資產價格構成重大衝擊，自己有沒有足夠的能力承擔風險。正所謂「有備無患」，奉勸各位把握機會減低槓桿，並及早整理持倉組合，減少甚至沽出受上述風險影響的個股及一些欠缺流動性的細價股，轉持具穩定現金及派息穩定的個股如公用股，其他可適量增持現金或黃金。反正迎面而來係一段不知會為時多久的動盪日子，要做好過苦日子的準備。



東方產經專欄作者帥哥

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