亞洲股市：日股漲逾百點　日本電氣升2%

美股連升3日；亞洲主要股市跟升，日本日經225指數早段升148點或0.7%，報21,211點。



板塊方面，能源股漲2%，通訊服務股升1.1%。個股中，日本電氣及山之內製藥齊升逾2%，新生銀行升1%，而日產汽車則逆市跌1%。



製藥公司Astellas Pharma升2.5%。美銀美林將其評級調升至「買入」。



南韓首爾綜合指數升10點或0.5%，報2,078點。東部製鋼抽升4%，東成化學工業升2.7%。



三星電子升0.5%。據外媒報道，其已修復摺疊屏設計缺陷，計劃6月正式銷售Galaxy Fold。



澳洲悉尼普通股指數則升65點或1%，報6,483點。板塊方面，資訊技術及醫療保健股均升1%，地產股升0.9%。個股中，Capitol健康及Horizon Oil雙雙揚升4%。



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