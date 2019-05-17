澳洲改變移民政策　專家料開啟新大門

澳洲向來是港人熱門的移民首選地方，雖然近日當地總理莫里森推出新移民政策，令外界擔心未來移民當地的難度將會大增，特別是悉尼等一線城市，但有移民顧問指出，有關政策對未來港人移民影響不大。



今年3月時，澳洲聯邦政府宣布總移民配額將由現時每年19萬個下降至16萬個，削減超過15%，而新的移民配額將於7月1日生效。



緊貼其後的是4月發布新的技術移民類臨時簽證，要求申請人需於偏遠地區居住和工作至少3年，才符合條件申請永居簽證，新政策將用作引導更多技術移民移往偏遠地區。



曾在澳洲移民局工作8年的註冊移民顧問、Ray White移民部總監黎美紅稱，該地移民配額雖大幅削減，但事實上，上年度發出的永居簽證數量已經少於16.2萬個，較19個萬個配額為低，故今次的削減，實際影響並不大。她補充，被削減的配額主要集中於僱主擔保，屬港人較少利用的移民簽證類別。



對於新增的兩項技術移民類臨時簽證，黎美紅認為，這是給予香港人更大的移民機會。香港人多數利用的技術移民類簽證有3種，其中可以自由選擇定居地的189類簽證，並不會受到新的簽證影響，想移民到悉尼及墨爾本的人士，仍然可以利用該簽證申請。



她又指，新簽證反而為香港人開啟一道新的移民大門，增加移民機會，因為新的計分方法，有機會為讓原來分數不足的申請者提高分數，例如單身申請者可額外加10分。



而新簽證所要求的偏遠地區亦包含一些低增長人口的大都市，例如澳洲首都坎培拉、南澳洲首府阿德萊德、塔斯曼尼亞以及北領地的州首府。



所以她認為，新政策看似收緊移民門檻，但州政府近年經常在亞洲各大城市舉辦推廣企業投資移民巡迴活動，可見當局態度積極正面。



資料顯示，自2012至2017年期間，以投資移民到澳洲的港人數量增加7倍，而在2016至2017年度中，港人更成為透過商業投資簽證中第二多的地區。



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澳洲技術移民工作坊

日期：6月6日(周四)

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

講座時間： 下午7時半

查詢電話： 23761088

網上登記： https://www.raywhitehk.com/zh-hant/au-sm-workshop-6-jun-2019/