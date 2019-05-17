港股回軟　騰訊跌至360　手機設備股捱沽

A股倒跌，港股早段過百點升幅迅速蒸發，恒生指數曾跌近百點，低見28,179點。國企指數偏軟，主板成交250億港元。



騰訊曾跌逾1%，低見360元。金融股亦回軟，中國平安倒跌0.5%；工商銀行及建設銀行跌0.2%；滙豐控股跌0.3%；友邦保險升幅收窄至0.2%。



手機設備股連日下挫，舜宇光學跌逾7%；比亞迪電子跌7%；丘鈦科技跌近5%；瑞聲科技跌逾3%。



5G概念股亦急插，中國鐵塔跌2.5%失守2元關；中興通訊、京信通信及昂納科技挫逾3%。





【09:21】友邦撐升 三桶油做好

美股連升3日，港股開市升152點，恒生指數報28,428點。國企指數高開74點，報10,885點。



騰訊除息，股價高開0.7%，報367.2港元。其他重磅股普遍向上，友邦保險高開1.3%撐市；中國移動及中國平安高開0.9%；工、中、建三大內銀股高開0.3%至0.8%；滙豐控股逆市偏軟。



萬洲國際再升近3%，是表現最佳藍籌。中國生物製藥升2.1%。三桶油做好，高開0.7%至0.9%。



瑞聲科技今日公布首季業績，股價高開0.8%。舜宇光學低開0.6%，是表現最差藍籌。昨日急跌的中興通訊反彈1.1%。



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