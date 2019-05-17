A股快報：大市轉跌　水泥及有色股跌1%

A股由升轉跌，滬綜指最新跌10點或0.3%，報2,945點；深成指跌10點或0.1%，至9,282點；創業板指數微跌0.6點或0.04%，報1,533點。



水泥、有色金屬、釀酒及鋼鐵股全線跌1%。





【09:25】A股快報：三大指數靠穩

內地股市靠穩，滬綜指近乎平開，升0.06點，報2,955點；深成指高開6點或0.07%，至9,299點；創業板指數高開3點或0.25%，報1,537點。



板塊方面，次新股領升1.3%，有色金屬股升0.2%，金融股升0.1%；而地產股偏軟，煤炭及釀酒股跌0.2至0.3%，船舶製造股領跌0.7%。



華為芯片概念誠邁科技升停板，中科創達高開4%。華為向員工發信指，多年前已預計美國會打壓，並在研究開發、業務連續性等方面進行大量投入和充分準備，能夠保障在極端情況下，公司經營不受大的影響。



江蘇索普復牌近乎跌停。證監會披露，公司擬以48.92億元人民幣購買控股股東資產申請未獲通過。審核意見認為，標的資產主要產品價格波動較大，持續盈利能力存在重大不確定性。

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