【即市分析】美債息下跌　呢個板塊值得博！

東方產經專欄作者股博士：近期市場聚焦中美貿易戰發展，原來美國10年期國債孳息，不經不覺已從去年11月的3.25厘，反覆回落至近期的2.36厘水平，反映投資市場對相關憂慮日深，並投入美債避險。



不過，值得關注的是，一方面，現時環球投資市場對中美貿戰發展敏感度提升，風險胃納收縮之下，市場對追求安全資產的需求有所提升；另一方面，觀近幾年澳元及紐元等傳統高息貨幣的「高息光環」已不再，市場更開始預期年尾有機會減息，非美元貨幣轉弱，令美元變得相對強勢。



在美債息回落及美國未來仍有機會減息(雖然這似乎只是美國總統特朗普的個人意願)下，對好息之徒而言，類似領展房產基金(00823)及置富產業信託(00778)這類業務及派息相對穩定的房託基金，仍具吸引力，且兩者基金價格近期都蒸蒸日上，其中領展有勢挑戰紅底價，置富亦迭創歷史新高，如此強勢，有貨繼續坐順風車，冇貨亦不妨留意回調的吸納機會。(房託基金板塊表現：https://bit.ly/2HjJFU6 )

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