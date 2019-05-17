美國禁令將生效　華為美元債價續跌

美國總統特朗普簽署的行政命令在周五生效，全面封殺華為。外電報道，華為的美元債券價格連續第2日下挫，跌至1個月以來的新低。



據彭博社編制的報價，華為票面息率4.125厘、2026年到期的美元債一度跌1.551美元，低見97.039美元；另票息4厘、2027年到期的債券曾跌1.793美元，至95.57美元。



根據華為網頁資料，公司目前未償還債券的本金總額達45億美元，到期日介乎2022年至2027年。



內媒報道，華為總裁任正非辦公室在周四(16日)向員工發電郵，指今次是美國政府出於政治目的，持續打壓公司的最新一步，強調對經營影響不大。對於美方的打壓在多年前已有所預計，並在研究開發、業務連續性等方面大量投入和充分準備，保障在極端情況下，公司經營不受大影響。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm