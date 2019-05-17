港股格局：黃偉豪指手機設備股暫不宜沾手

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪預期，市場憂慮貿易戰後續發展，加上中港股市早前大跌，都令投資者入市意欲下降，以及限制大市反彈動力，相信恒指短期會維持反覆格局，若後市守住28,000關，有機會上試28,600點水平，否則會下試27,500水平。



對於美國商務部禁止華為採購美國原料的行政命令即將生效，黃認為有關行政命令若進一步發酵、中興通訊(00763)將首當其衝，華為供應商之一舜宇光學(02382)亦會受衝擊，瑞聲科技(02018)銷售則有機會受到中方反擊拖累，故認為與事件相關股份，現時皆不宜沾手。



另外，黃認為沃爾瑪業績雖勝預期，對與其業務相關的利豐(00494)短線難有刺激作用，皆因年初至今股價持續在低位橫行，加上市場認為集團業務形式偏舊，現價追入股份存在風險，相信股價即使反彈幅度亦不會大。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm