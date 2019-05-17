【即市分析】醫藥股吸引資金避險

東方產經專欄作者帥哥：近期醫藥股備受資金追捧，沉寂已久的希瑪眼科(03309)昨日(周四)飆高19%收市；中國生物製藥(01177)連升4個交易日累漲逾15%，石藥集團(01093)亦近日由100日線水平喘穩回升。



內地去年曾爆出假疫苗事件，中央有意嚴厲整頓醫藥市場，國策的不明朗因素困擾行業，以致相關股份今年初升勢跑輸其他板塊。不過，隨着負面因素逐步消除，具領導優勢的醫藥股強勢再現。



另外，近期中美貿易戰持續升級，資金尋找避難所，醫藥股可食正內地對高質醫療的需求，同時受環球經濟環境影響亦不大，故見資金近期積極入場支持。



走勢上，中生製藥近日在大成交下飆高，短線若能升穿雙頂阻力約8.5元，下一目標可睇9.3元。至於石藥現價則仍受制於短線降軌阻力約14.6元，不妨待破位再追更值博。

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